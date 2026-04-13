Video
video cùng chuyên mục

Justin Bieber mang bản hit "Baby" lên sân khấu Coachella 2026

Justin Bieber mang bản hit "Baby" lên sân khấu Coachella 2026 và nhận được sự hưởng ứng của hàng trăm nghìn khán giả có mặt tại sự kiện.
Đọc thêm : Ca sĩ biểu diễn “nhàn tênh”: Nằm hát hơn 60 phút bỏ túi 10 triệu USD