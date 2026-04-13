Ca sĩ biểu diễn “nhàn tênh”: Nằm hát hơn 60 phút bỏ túi 10 triệu USD

Được biết, màn biểu diễn “nhàn tênh” này mang về cho Justin khoản cát-xê lên tới 10 triệu USD, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của "hoàng tử nhạc pop".

Tối 11/4 (giờ địa phương), Justin Bieber chính thức xuất hiện trên sân khấu chính trong sự chờ đợi của hàng chục nghìn khán giả. Ngay từ sớm, khu vực biểu diễn đã chật kín người, trở thành điểm tập trung đông nhất của lễ hội.

Justin Bieber trình diễn "Favourite Girl" tại Coachella 2026 (Video: Coachella).

Trên các nền tảng trực tuyến, lượng tìm kiếm liên quan đến nam ca sĩ tăng vọt, cho thấy sức hút không giảm dù anh đã có thời gian dài vắng bóng khỏi sân khấu lớn.

Không chỉ khán giả đại chúng, sự kiện còn thu hút sự hiện diện của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Adele, Bad Bunny, Chris Brown, Lewis Hamilton, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Kim Kardashian cùng nhiều nghệ sĩ và nhân vật có ảnh hưởng trong ngành giải trí.

Trái với kỳ vọng về một sân khấu hoành tráng, Justin Bieber lại mang đến một phần trình diễn mang tính cá nhân rõ rệt. Sân khấu được thiết kế tối giản, với cấu trúc gợi hình một mặt lõm của đĩa bay, ánh sáng tiết chế, không vũ công, không dàn dựng phức tạp. Xuyên suốt hơn 60 phút, nam ca sĩ gần như “độc hành”, tập trung hoàn toàn vào giọng hát và cảm xúc.

Chỉ cần kết nối mạng và một danh sách các ca khúc của chính mình trên YouTube, Justin Bieber đã tạo nên màn trình diễn gây sốt nhất lịch sử đại nhạc hội Coachella (Ảnh: News).

Đáng chú ý, trong nhiều khoảnh khắc, Bieber thậm chí ngồi hoặc nằm trên sân khấu, sử dụng một chiếc máy tính xách tay, kết nối Wi-Fi để phát các bản nhạc nền quen thuộc từ YouTube. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên những tranh luận trái chiều về mức độ đầu tư và tinh thần biểu diễn của một ngôi sao hạng A.

Tuy nhiên, với nhiều người hâm mộ, chính sự giản lược này lại tạo nên điểm nhấn. Không còn những yếu tố gây choáng ngợp về thị giác, khán giả được kéo gần hơn với nghệ sĩ thông qua giọng hát live giàu cảm xúc. Bieber trình diễn các ca khúc trong album Swag, đồng thời tái hiện loạt bản hit gắn liền với tên tuổi, khiến không ít khán giả cảm thấy như đang “du hành ngược thời gian”.

Không khí tại sân khấu liên tục được đẩy cao khi đám đông đồng thanh hát theo những giai điệu quen thuộc. Đặc biệt, phần trình diễn ca khúc Stay với sự xuất hiện của khách mời The Kid LAROI đã trở thành một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất đêm diễn.

Theo ước tính, có khoảng 125.000 khán giả theo dõi trực tiếp, trong khi hàng triệu người truy cập livestream (phát sóng trực tuyến) trên YouTube. Toàn bộ vé của 2 tuần lễ hội cũng được cho là bán hết chỉ trong vài ngày sau khi Justin Bieber được công bố là nghệ sĩ chính của chương trình.

Màn biểu diễn của Justin được khen giống như một cuộc trò chuyện tự sự với người hâm mộ (Ảnh: HL).

Đánh giá về màn trình diễn, tờ Billboard nhận định đây không đơn thuần là một buổi biểu diễn mà còn là “một hành trình tự nhìn lại và làm chủ chính mình”. Theo tạp chí này, việc Bieber từ chối những yếu tố dàn dựng hoành tráng để theo đuổi sự tối giản là một lựa chọn có chủ đích, nhằm biến không gian lễ hội quy mô lớn thành một cuộc đối thoại gần gũi với người hâm mộ.

Dẫu vậy, không phải tất cả đều đồng tình. Một bộ phận khán giả cho rằng phần trình diễn thiếu năng lượng và chưa tương xứng với mức cát-xê “khủng”. Một số ý kiến thẳng thắn gọi đây là “một trong những màn trình diễn lười biếng nhất”, khi nghệ sĩ dành phần lớn thời gian ngồi hoặc nằm, tương tác hạn chế và phụ thuộc vào các bản nhạc có sẵn.

Ngược lại, nhiều người hâm mộ lên tiếng bảo vệ thần tượng, cho rằng sự thay đổi trong phong cách biểu diễn phản ánh giai đoạn trưởng thành của Bieber, khi anh không còn cần đến sự phô trương để khẳng định vị thế, mà tập trung vào chiều sâu cảm xúc và sự kết nối.

Justin Bieber mang bản hit "Baby" lên sân khấu Coachella 2026 (Video: Coachella).

Sự trở lại lần này của Justin Bieber cũng mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh anh từng phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật vì mắc vấn đề sức khoẻ vào năm 2022. Căn bệnh ảnh hưởng đến dây thần kinh mặt khiến nam ca sĩ đối mặt với nhiều khó khăn về sức khỏe, buộc anh phải hủy bỏ hàng loạt kế hoạch biểu diễn.

Sau giai đoạn điều trị và hồi phục, Bieber dần tái cân bằng cuộc sống, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình bên vợ Hailey Bieber và con trai đầu lòng. Những trải nghiệm cá nhân này cũng được phản ánh rõ nét trong các dự án âm nhạc gần đây.

Năm 2025, anh phát hành hai album Swag và Swag II, đánh dấu sự chuyển hướng từ pop thương mại sang những chất liệu nội tâm hơn. Các ca khúc mang màu sắc như một cuốn “nhật ký âm nhạc”, xoay quanh quá trình hồi phục, áp lực danh tiếng và hành trình tìm lại chính mình.

Sau hiệu ứng từ Coachella 2026, kỳ vọng dành cho Justin Bieber đang tăng cao trở lại. Nhiều nguồn tin cho rằng nam ca sĩ có thể công bố chuyến lưu diễn toàn cầu vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Dù còn gây tranh cãi, màn trình diễn tại Coachella cho thấy Bieber đang bước vào một giai đoạn mới khi “hoàng tử nhạc pop” lựa chọn cách hiện diện khác biệt, ít phô trương hơn nhưng giàu tính cá nhân.

Hailey Bieber, vợ của Justin Bieber, cũng có mặt để ủng hộ anh (Ảnh: News).