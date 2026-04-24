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Jisoo (Blackpink) được săn đón tại Pháp

Ngày 23/4, Jisoo xuất hiện tại sự kiện vinh danh giải thưởng “Madame Figaro Rising Star” (Ngôi sao đang lên) và ghi dấu ấn khi trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên nhận danh hiệu này.
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