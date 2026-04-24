Jisoo xuất hiện xinh đẹp tại Pháp giữa ồn ào cắt đứt quan hệ với anh trai

Ngày 23/4, Jisoo xuất hiện tại sự kiện vinh danh giải thưởng “Madame Figaro Rising Star” (Ngôi sao đang lên) và ghi dấu ấn khi trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên nhận danh hiệu này. Đây được xem là bước tiến đáng chú ý trong hành trình mở rộng hoạt động nghệ thuật của cô ra thị trường quốc tế, đặc biệt ở lĩnh vực thời trang và điện ảnh.

Jisoo xuất hiện rạng ngời tại Pháp (Ảnh: Getty).

Xuất hiện trên thảm đỏ, Jisoo lựa chọn một thiết kế váy dạ hội bồng bềnh với gam màu thanh lịch, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần sang trọng. Giữa dàn sao quốc tế, nữ thần tượng Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) vẫn nổi bật với khí chất riêng, được đánh giá cao bởi gu thẩm mỹ tinh tế và phong thái chuyên nghiệp.

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, Jisoo còn ghi điểm nhờ sự thân thiện và nụ cười rạng rỡ. Trước ống kính truyền thông, cô giữ thái độ tự tin, thoải mái và luôn tương tác tích cực với người hâm mộ. Sự xuất hiện của cô nhận được sự săn đón nồng nhiệt, cho thấy sức hút mạnh mẽ của một ngôi sao toàn cầu.

Đáng chú ý, lần xuất hiện này diễn ra trong bối cảnh Jisoo đang chịu ảnh hưởng từ những tranh cãi liên quan đến anh trai. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ dường như không để những yếu tố bên lề chi phối. Cô vẫn hoàn thành tốt các hoạt động, thể hiện sự tập trung và tinh thần làm việc chuyên nghiệp.

Jisoo nhận được sự quan tâm của truyền thông quốc tế (Ảnh: Getty).

Những ngày gần đây, truyền thông Hàn Quốc liên tục đưa tin về bê bối liên quan đến anh trai của Jisoo. Một số phụ nữ đã lên tiếng tố cáo người này có hành vi bạo lực, trong đó có người tự nhận là vợ của anh.

Thông tin trên nhanh chóng lan rộng, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng đã chỉ trích và thậm chí kêu gọi tẩy chay Jisoo, yêu cầu cô rời khỏi Blackpink. Ngược lại, nhiều người lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ, cho rằng việc quy trách nhiệm cho cô là thiếu công bằng.

Trước làn sóng tranh cãi, đội ngũ pháp lý của Jisoo đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố chính thức. Đại diện Jisoo cũng bác bỏ các tin đồn cho rằng cô có liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc hỗ trợ tài chính, pháp lý cho người anh trai. Theo đó, cả nghệ sĩ và công ty đều không cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào cho cá nhân đang bị nhắc đến.

Jisoo lộ diện sau ồn ào đánh phụ nữ của anh trai (Ảnh: Getty).

Bên cạnh đó, phía Jisoo cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý nếu những thông tin sai lệch tiếp tục lan truyền hoặc hình ảnh của cô bị sử dụng trái phép. Động thái này được đánh giá là cần thiết nhằm bảo vệ danh tiếng và quyền lợi của nữ nghệ sĩ trong bối cảnh tin đồn lan rộng.

Một số nguồn tin từ giới giải trí Hàn Quốc cho biết Jisoo và gia đình đã hạn chế, thậm chí cắt đứt liên lạc với người anh trai sau khi bê bối nổ ra. Nhà báo kiêm YouTuber Lee Jin Ho tiết lộ rằng người này từng hỗ trợ Jisoo trong một số công việc liên quan đến quản lý trong giai đoạn ngắn, nhưng không giữ vai trò chính thức lâu dài.

Theo chia sẻ, việc hợp tác giữa hai bên chỉ mang tính tạm thời và không có ràng buộc pháp lý rõ ràng. Tên của người anh trai cũng không xuất hiện trong các hồ sơ doanh nghiệp hay vị trí điều hành liên quan đến hoạt động nghệ thuật của Jisoo. Điều này cho thấy nữ nghệ sĩ có xu hướng tách bạch rõ ràng giữa công việc và các mối quan hệ cá nhân.

Jisoo tiếp tục khẳng định không liên quan tới các hoạt động kinh doanh của anh trai (Ảnh: Getty).

Sinh năm 1995, Jisoo ra mắt cùng nhóm nhạc nữ Blackpink vào năm 2016 và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Kpop. Cô ghi dấu ấn với vẻ đẹp thanh lịch, khí chất sang trọng cùng giọng hát giàu cảm xúc.

Bên cạnh hoạt động của nhóm, Jisoo cũng phát triển sự nghiệp solo với các sản phẩm âm nhạc được đón nhận tích cực như Flower hay Earthquake. Trong lĩnh vực diễn xuất, cô gây chú ý khi đảm nhận vai chính trong bộ phim Snowdrop (2021), nhận được nhiều lời khen về khả năng nhập vai.

Ngoài ra, Jisoo còn là đại sứ toàn cầu của thương hiệu thời trang Dior, thường xuyên góp mặt tại các sự kiện quốc tế lớn. Cô được xem là một trong những biểu tượng thời trang hàng đầu của Kpop, sở hữu sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu.