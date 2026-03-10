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Jennie thu hút mọi ánh nhìn tại Tuần lễ thời trang Paris

Jennie thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris (Pháp), ngày 10/3. Bộ đầm xuyên thấu và sáng tạo của cô nhận được nhiều lời khen từ công chúng.
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