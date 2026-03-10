Jennie (Blackpink) hút mọi ánh nhìn với đầm “lưới đánh cá”

Ngôi sao Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới săn ảnh ngay khi bước xuống xe và tiến vào khu vực diễn ra buổi trình diễn của Chanel trong khuôn khổ tuần lễ thời trang.

Jennie lập tức gây ấn tượng với bộ trang phục độc đáo. Khác với tinh thần thanh lịch, cổ điển thường thấy trên sàn diễn của Chanel, nữ rapper mang đến hình ảnh trẻ trung, táo bạo và pha chút nổi loạn.

Điểm nhấn của tổng thể trang phục là chiếc túi màu đỏ thuộc dòng Chanel Métiers d'Art 2026, giúp bộ cánh thêm phần sang trọng nhưng vẫn giữ được nét thời thượng.

Nữ rapper xuất hiện với thần thái tự tin, sang trọng cùng nụ cười rạng rỡ. Lối trang điểm mang phong cách cổ điển với son đỏ giúp tôn lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt của nữ ca sĩ.

Bộ trang phục được nhiều khán giả đánh giá là phù hợp với vóc dáng thanh mảnh của Jennie. Tại sự kiện, cô ngồi ở hàng ghế đầu bên cạnh nhiều nhân vật nổi tiếng như Anna Wintour, Teyana Taylor và Olivia Dean.

Là một trong những đại sứ toàn cầu nổi bật của nhà mốt Pháp, mỗi lần Jennie xuất hiện tại show Chanel, cô đều trở thành tâm điểm của truyền thông và cộng đồng thời trang.

Jennie thu hút mọi ánh nhìn tại Tuần lễ thời trang Paris (Video: YouTube).

Sự kiện còn có sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới như Lily-Rose Depp, Margot Robbie, Vương Nhất Bác, Trương Quân Ninh, Go Yoon Jung...

Jennie Kim (SN1996) là ca sĩ, rapper và biểu tượng thời trang nổi bật của Hàn Quốc. Cô ra mắt công chúng năm 2016 với tư cách thành viên nhóm nhạc Blackpink. Nhờ phong cách trình diễn cá tính và giọng rap đặc trưng, Jennie nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao Kpop có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Trong âm nhạc, Jennie ghi dấu ấn với nhiều thành tích đáng chú ý. Năm 2018, cô phát hành ca khúc solo đầu tay Solo và nhanh chóng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng tại Hàn Quốc, đồng thời thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube.

Với Blackpink, Jennie góp phần tạo nên loạt ca khúc đình đám như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love hay How You Like That, giúp nhóm trở thành một trong những nghệ sĩ Kpop thành công nhất thế giới.

Bên cạnh âm nhạc, Jennie còn có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thời trang. Cô là đại sứ toàn cầu của nhà mốt Pháp Chanel và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn như Tuần lễ thời trang Paris. Với phong cách linh hoạt từ thanh lịch đến cá tính, Jennie được truyền thông và người hâm mộ gọi là “biểu tượng thời trang thế hệ mới” của làng giải trí Hàn Quốc.