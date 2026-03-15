Video
video cùng chuyên mục

Israel thông báo với Mỹ sắp cạn kiệt vũ khí để đánh chặn tên lửa Iran

Israel thông báo với Mỹ sắp cạn kiệt vũ khí để ngăn chặn các đòn trả đũa bằng tên lửa dữ dội của Iran.
Đọc thêm : Toàn cảnh xung đột Trung Đông: Israel sắp hết đạn để ngăn tên lửa Iran?