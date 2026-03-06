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Israel thả bom phá hủy hầm ngầm của Lãnh tụ Tối cao Iran

Quân đội Israel tuyên bố phá hủy một hầm trú ẩn dưới lòng đất của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.
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