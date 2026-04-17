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Israel oanh tạc dữ dội Li Băng ngay trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực

Những cột khói đen khổng lồ bao trùm Tyre ở Li Băng sau các cuộc oanh tạc dữ dội của Israel.
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