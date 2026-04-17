Hải quân Mỹ bắt đầu hành động với thủy lôi của Iran

Hải quân Mỹ có một nhiệm vụ mới quan trọng ở eo biển Hormuz: tìm kiếm và phá hủy bất kỳ thủy lôi nào của Iran trước khi chúng gây thêm hỗn loạn cho nền kinh tế toàn cầu.

Mối đe dọa là có thật bởi kho dự trữ hàng nghìn thủy lôi của Iran, mặc dù đã bị giảm bớt do chiến dịch của Mỹ và Israel, nhưng vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Tình báo quân sự Mỹ tin rằng một số thủy lôi đó đã được triển khai trên biển, theo một quan chức Mỹ giấu tên, người được thông báo về vấn đề này.

Chỉ riêng mối đe dọa vũ trang của Iran đối với các tàu vận tải thương mại đã đủ để làm tê liệt eo biển chiến lược, sau đó đẩy thị trường năng lượng vào tình trạng hỗn loạn. Nếu một quả thủy lôi làm hư hại hoặc phá hủy một tàu thương mại, giao thông tàu chở dầu sẽ chậm lại hơn nữa - nếu không ngừng hoàn toàn - làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Hơn 10 tàu chiến Mỹ đã hiện diện trong khu vực, và nhiều tàu khác đang trên đường đến. Nhiệm vụ chính của chúng là thực thi lệnh phong tỏa của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa của Iran trong và xung quanh vịnh Ba Tư.

Nhưng chúng cũng đóng vai trò là tàu rà phá thủy lôi bằng cách điều động các tàu nổi, trực thăng và phương tiện không người lái dưới nước trong một "trò chơi" nguy hiểm nhằm phá hủy những vũ khí khó tìm này trước khi chúng phát nổ.

Việc rà phá thủy lôi “giống như nhổ cỏ bồ công anh trong sân nhà để tạo ra một lối đi mà bạn có thể đi qua sân mà không giẫm phải cỏ bồ công anh”, Steven Wills, một sĩ quan hải quân đã nghỉ hưu tại Trung tâm Chiến lược Hàng hải thuộc Liên đoàn Hải quân Mỹ, cho biết.

Nhưng nó cũng giống như việc cắt cỏ, chuyên gia Willis nói, bởi vì một khu vực đã được dọn sạch hôm nay có thể dễ dàng bị rải thủy lôi trở lại bởi các tàu nhỏ của Iran, khiến cho công việc trở nên tốn thời gian và không bao giờ kết thúc.

Cho đến nay, Hải quân Mỹ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ quả thủy lôi nào của Iran. Tuy nhiên, lưu lượng giao thông đường thủy đã giảm xuống gần như bằng không vì các nhà khai thác thương mại vẫn còn thận trọng, điều này càng làm cho việc quân đội Mỹ chứng minh các tuyến đường đi lại an toàn và thông thoáng trở nên quan trọng hơn.

“Hôm nay, chúng tôi đã bắt đầu quá trình thiết lập một tuyến đường mới và chúng tôi sẽ sớm chia sẻ tuyến đường an toàn này với ngành hàng hải để khuyến khích sự lưu thông thương mại tự do”, Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của Mỹ, cho biết.

Các quan chức Mỹ thông báo quân đội nước này ở Trung Đông đang “tái vũ trang” và sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu các cuộc đàm phán với Iran thất bại. Mỹ đang duy trì lệnh phong tỏa hải quân trong khu vực, CNN đưa tin.

Theo dữ liệu công khai và các thiết bị theo dõi tàu, nhiều chiến hạm khác đang trên đường đến khu vực để hỗ trợ nhiệm vụ phong tỏa và rà phá thủy lôi.

Hai tàu rà phá thủy lôi lớp Avenger - USS Chief và USS Pioneer - đã rời Singapore vào cuối tuần trước, hướng về phía tây đến Trung Đông. Và 3 tàu chiến ven biển (LCS) đóng tại Bahrain được trang bị các khí tài rà phá thủy lôi vốn được rút khỏi Vùng Vịnh ngay trước các cuộc tấn công ban đầu vào Iran, có thể sẽ sớm quay trở lại khu vực.

Nhóm tàu ​​đổ bộ Boxer - với 2.200 lính thủy đánh bộ trên tàu - đang ở Thái Bình Dương và cũng đang hướng tới Trung Đông. Khi những lính thủy đánh bộ này đến khu vực, tổng số binh sĩ trên biển trong khu vực sẽ lên tới gần 5.000 người.

Tổng cộng, sự xuất hiện của các tàu mới này sẽ đưa sự hiện diện của Mỹ ở Trung Đông lên hơn 20 tàu, mặc dù Tổng thống Trump nói với Fox News hôm 14/4 rằng ông coi cuộc chiến “gần như đã kết thúc”.

Thỏa thuận ngừng bắn Israel - Li Băng

Một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày đã có hiệu lực tại Li Băng, tạm dừng giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn.

Tuy nhiên, theo CNN, chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, quân đội Li Băng cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận, cho rằng đối phương đã nã pháo lẻ tẻ ở miền Nam nước này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ không rút khỏi các vị trí ở miền Nam Li Băng, và một quan chức Hezbollah cảnh báo nhóm này có quyền đáp trả các cuộc tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa Israel và Li Băng có thể diễn ra trong vòng 2 tuần tới. Xung đột với Hezbollah là điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán về chiến tranh Mỹ - Iran. Ông Trump cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng một thỏa thuận với Tehran sẽ sớm đạt được, nói rằng một vòng đàm phán khác có thể diễn ra vào cuối tuần này.

Những sự kiện chính đáng chú ý

"Cuộc phong tỏa 2.0" của Mỹ tiếp tục nhưng dường như không triệt để. Bất chấp Washington tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, không chỉ các tàu thuyền thông thường mà cả các siêu tàu chở dầu bị trừng phạt cũng đang đi qua eo biển này. Trong bối cảnh đó, tuyên bố của CENTCOM rằng "không ai đột phá được" dường như hơi thiếu sức thuyết phục.

Trong khi đó, Washington một lần nữa bắt đầu nói về một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng với Iran. Truyền thông phương Tây đưa tin về "tiến triển" sau sự trung gian của Pakistan, thị trường phản ứng tích cực, và các quan chức Mỹ đang nói về cuộc đối thoại hiệu quả. Nhưng về bản chất, trở ngại - chương trình hạt nhân của Iran và những bài học kinh nghiệm - vẫn chưa biến mất.

Bản đồ toàn cảnh xung đột Trung Đông tính đến ngày 16/4.

Thực tế là một thỏa thuận vẫn còn rất xa vời, điều này thể hiện rõ ngay cả trong chính hoạt động ngoại giao con thoi. Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Pakistan, Tướng Asim Munir, tiếp tục kết nối giữa Tehran và Washington, thảo luận các đề xuất từ ​​cả hai phía. Nếu các điều khoản của thỏa thuận thực sự sắp được hoàn thiện, người trung gian sẽ không phải "đi vòng quanh" như vậy.

Trong bối cảnh này, một kịch bản thực tế hơn đang dần hiện ra - không phải là một "hòa bình lớn", mà là một bản ghi nhớ tạm thời. Theo các báo cáo truyền thông, một thỏa thuận tạm thời đang được thảo luận: việc dỡ bỏ một phần lệnh phong tỏa đối với các tài sản của Iran để đổi lấy việc mở rộng vận chuyển qua eo biển Hormuz và thêm 60 ngày để tiếp tục đàm phán.

Trong khi đó, Israel đã nói rõ rằng bất kỳ nền hòa bình nào cũng chỉ phù hợp như một sự tạm lắng. Thủ tướng Netanyahu đã công khai tuyên bố rằng Israel sẵn sàng nối lại các hành động thù địch, tiếp tục gây áp lực lên Hezbollah và tăng cường "vùng an ninh".

Điều này cũng thể hiện rõ trên thực địa. Đến giữa trưa 16/4, Lực lượng Phòng vệ Israel đã nối lại các nỗ lực tấn công ở Li Băng trên nhiều mặt trận, với các cuộc giao tranh ở Bint Jbail, At-Tayba và Al-Bayada tiếp tục diễn ra với kết quả trái chiều.

Nhóm vũ trang Hezbollah tiếp tục kháng cự, tập kích các khu vực mà IDF mới chiếm được và tuyên bố hạ gục một số xe bọc thép của Israel. Có vẻ như Israel đang cố gắng gây thiệt hại tối đa trước khi đạt được bất kỳ "thỏa thuận ngừng bắn" chính thức nào.

Đến tối 16/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump quả thực đã tuyên bố lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Hezbollah.

Nhưng ở đây, mọi thứ cũng đang diễn ra theo cùng một khuôn mẫu cũ: lệnh ngừng bắn được cho là liên quan đến các cuộc không kích, lực lượng mặt đất của IDF vẫn đóng quân ở miền Nam Li Băng, và "cái cớ" cho một cuộc xung đột mới có thể được tìm thấy bất cứ lúc nào - từ việc "không giải giáp" nhóm vũ trang đến bất kỳ nỗ lực nào nhằm tái triển khai lực lượng.

Bản đồ chiến sự ở biên giới Israel và Li Băng tính đến cuối ngày 16/4.

Trong khi đó, căng thẳng quân sự vẫn tiếp diễn xung quanh eo biển Hormuz. Mỹ đã thừa nhận việc mất một máy bay không người lái MQ-4C Triton đắt tiền (khoảng trên 200 triệu USD mỗi chiếc) trên vịnh Ba Tư.

Không có bằng chứng trực tiếp về sự can thiệp của Iran, và giả thuyết về sự cố kỹ thuật dường như thuyết phục hơn vào lúc này, nhưng chính thực tế đã nói lên tất cả: ngay cả trong giai đoạn "ngừng bắn", thiết bị của Mỹ vẫn tiếp tục bị hư hỏng, với chi phí của một chiếc UAV như vậy không thua kém gì tổn thất của toàn bộ phi đội MQ-9 đã bị rơi ở Trung Đông kể từ ngày 28/2 tới nay.

Trong khi đó, Washington đang cố gắng phòng ngừa rủi ro ở các khu vực khác. Tại Syria, đoạn phim về việc họ rút thiết bị khỏi căn cứ không quân Kasrak lại xuất hiện. Đây không phải lần đầu tiên quân đội Mỹ "rút lui", nhưng xu hướng đã rõ ràng: sau khi ông Assad rời đi và vấn đề người Kurd suy yếu, Mỹ thực sự ngày càng khó giải thích sự hiện diện của họ ở đó.

Ngoài ra, không có gì bất ngờ trong chính trường nội bộ Mỹ. Thượng viện một lần nữa đã bác bỏ các nghị quyết chống lại việc cung cấp thiết bị cho Israel và chống lại việc hạn chế quyền lực của Tổng thống Trump trong việc tiếp tục cuộc chiến với Iran. Nhưng chính mô hình bỏ phiếu đã cho thấy "sự khó chịu" với chi phí của chiến dịch này đang ngày càng gia tăng ở Washington.

Và trong trường hợp áp lực ở eo biển Hormuz không đủ, Mỹ đã quyết định mở rộng phạm vi địa lý. Họ đang công khai tuyên bố sẵn sàng chặn bắt các tàu của Iran ở bất cứ đâu trên thế giới - từ vùng biển quốc tế đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.