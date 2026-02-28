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Israel công bố video tập kích hàng trăm mục tiêu của Iran

Phía Israel đã công bố một đoạn video với mô tả: "Hàng trăm mục tiêu bị tấn công ở miền tây Iran, bao gồm cả các bệ phóng tên lửa".
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