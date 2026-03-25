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Iran tuyên bố phóng tên lửa về phía tàu sân bay Mỹ

Iran tuyên bố phóng tên lửa hành trình đất đối hải về phía tàu sân bay Mỹ.
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