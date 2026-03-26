Ông Trump: Iran bắn hơn 100 tên lửa về phía tàu sân bay Mỹ

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy).

Kênh Press TV ngày 25/3 đăng một video cho biết lực lượng vũ trang Iran đã phóng tên lửa vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ.

Theo hãng thông tấn IRNA, Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Shahram Irani, cho biết mọi di chuyển của tàu sân bay USS Abraham Lincoln đều đang được giám sát liên tục và sẽ bị nhắm mục tiêu ngay khi nó tiến vào tầm bắn của các hệ thống tên lửa Iran.

Hãng này cho biết các tên lửa hành trình có khả năng tấn công mục tiêu ven biển đã được phóng về phía nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, buộc nhóm tàu này phải thay đổi vị trí.

Hải quân Mỹ chưa xác nhận thông tin này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Họ đã bắn 101 tên lửa vào một trong các tàu sân bay lớn nhất thế giới của Mỹ. "Toàn bộ 101 tên lửa phóng đi đều bị đánh chặn", ông nói.

Iran tuyên bố phóng tên lửa về phía tàu sân bay Mỹ (Fars News)

Mỹ đã triển khai 2 nhóm tác chiến tàu sân bay đến Trung Đông tham gia chiến dịch tấn công Iran. Tuy nhiên, tàu sân bay USS Gerald R. Ford, tàu sân bay lớn nhất thế giới, mới đây đã phải rút khỏi vị trí sau khi gặp các vấn đề do thời gian triển khai liên tục trên biển quá lâu. Con tàu hiện đã cập cảng ở Hy Lạp để sửa chữa.

Mỹ và Israel đã duy trì các cuộc không kích nhằm vào Iran kể từ ngày 28/2, khiến hơn 1.340 người ở Iran thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết chiến dịch kéo dài 4 tuần này vẫn “đúng kế hoạch hoặc vượt kế hoạch” trong việc đạt được những gì họ mô tả là “các mục tiêu quân sự rất rõ ràng”.

Theo CENTCOM, lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu của Iran, phá hủy 92% các tàu lớn nhất của Hải quân Iran, và gây thiệt hại cho hơn hai phần ba các cơ sở sản xuất tên lửa, máy bay không người lái và hải quân của nước này. Ông cho biết tần suất phóng máy bay không người lái và tên lửa của Iran đã giảm hơn 90%.

“Chúng tôi đang trên con đường xóa sổ hoàn toàn hệ thống sản xuất quân sự rộng lớn của Iran”, một quan chức CENTCOM nói, đồng thời cho biết lực lượng Mỹ duy trì ưu thế trên không trên bầu trời Iran với hơn 10.000 đợt xuất kích kể từ đầu chiến dịch.

Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào Israel, cũng như Jordan, Iraq và các quốc gia vùng Vịnh có lực lượng quân sự Mỹ đồn trú.

Các hoạt động tấn công, đáp trả qua lại gây thương vong và thiệt hại cơ sở hạ tầng, đồng thời làm gián đoạn thị trường toàn cầu và hoạt động hàng không.

Iran cũng đang chuẩn bị cho kịch bản Mỹ đưa lực lượng đổ bộ đến kiểm soát đảo dầu chiến lược Kharg.

“Nếu họ vượt quá giới hạn, toàn bộ cơ sở hạ tầng trọng yếu của quốc gia khu vực đó sẽ, không hạn chế, trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công không ngừng nghỉ”, ông nói thêm.