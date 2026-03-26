Video
video cùng chuyên mục

Iran tuyên bố bắn trúng tiêm kích F/A-18, Mỹ bác bỏ

Iran tuyên bố bắn trúng tiêm kích F/A-18, tuy nhiên Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ.
Đọc thêm : Toàn cảnh xung đột Trung Đông: Iran "giăng bẫy" Mỹ ở đảo Kharg?