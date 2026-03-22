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Iran tuyên bố bắn trúng tiêm kích F-15 của đối phương

Iran tuyên bố bắn trúng tiêm kích F-15 của đối phương ngày 22/3 (Video: RT).
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