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Iran tung chiêu làm cạn kiệt tên lửa trên khắp Vùng Vịnh

Iran đồng loạt áp dụng nhiều chiêu thức tinh vi nhằm làm cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn vốn đã khan hiếm trên khắp Vùng Vịnh.
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