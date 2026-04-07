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Iran tung chiến dịch tập kích trả đũa thứ 99 nhằm vào Mỹ - Israel

Iran cảnh báo nếu họ bị tấn công vào hạ tầng dân sự, Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ Mỹ và Israel.
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