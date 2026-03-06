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Iran triển khai tên lửa có khả năng xuyên thủng 7 lớp phòng thủ của Israel

Iran được cho là đã sử dụng một trong những loại tên lửa uy lực nhất của mình để tấn công vào trung tâm thủ đô Tel Aviv của Israel.
Đọc thêm : Iran triển khai tên lửa có khả năng xuyên thủng 7 lớp phòng thủ của Israel