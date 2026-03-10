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Iran tập kích trả đũa cơ sở năng lượng Israel

Iran tập kích cơ sở năng lượng Israel nhằm đáp trả cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của phía Tehran.
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