WHO cảnh báo rủi ro sức khỏe nghiêm trọng khi Iran hứng chịu "mưa đen"

Khói đặc quánh trên bầu trời Tehran sau khi Israel không kích cơ sở dầu khí của Iran (Ảnh: Reuters).

WHO cảnh báo "mưa đen" có thể gây ra vấn đề về hô hấp, đồng thời ủng hộ khuyến cáo của Iran kêu gọi người dân ở trong nhà.

Cơ quan y tế của Liên hợp quốc, hiện có văn phòng tại Iran và đang phối hợp với chính quyền nước này trong các tình huống khẩn cấp về y tế, cho biết đã nhận được nhiều báo cáo về hiện tượng mưa chứa dầu trong tuần này.

Tehran bị bao phủ bởi khói đen dày đặc ngày 9/3 sau khi một nhà máy lọc dầu bị tấn công, trong bối cảnh các cuộc không kích nhằm vào nguồn cung năng lượng nội địa của Iran leo thang như một phần của chiến dịch Mỹ-Israel.

“Mưa đen và lượng mưa có tính axit đi kèm thực sự là một mối nguy đối với người dân, chủ yếu là đối với hệ hô hấp”, người phát ngôn WHO Christian Lindmeier nói trong một cuộc họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ), đồng thời cho biết Iran đã khuyến cáo người dân ở trong nhà.

Khi được hỏi liệu WHO có ủng hộ khuyến cáo này hay không, ông nói: “Với những rủi ro hiện nay, các cơ sở lưu trữ dầu và nhà máy lọc dầu bị tấn công, gây ra các đám cháy và những lo ngại nghiêm trọng về chất lượng không khí, thì đó chắc chắn là một ý tưởng tốt".

Các cuộc không kích gần đây của Israel nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran đã gây ra tình trạng hỗn loạn tại Tehran, với nhiều báo cáo về hiện tượng mưa đen độc hại rơi xuống khắp thành phố.

Khi khói trộn lẫn với mây, nước mưa sẽ mang các hạt này rơi trở lại mặt đất. Kết quả thường được gọi là mưa đen, tức lượng mưa bị làm tối màu bởi muội than, tro hoặc cặn hóa chất.

Theo Sputnik, mưa đen chứa dầu gây ra mưa có tính axit cao, có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe như kích ứng đường hô hấp và mắt, cũng như bỏng da và tổn thương phổi.

Mưa chứa axit có thể làm ô nhiễm đất, sông và nguồn nước ngầm, gây nguy hiểm tới cây cối, giảm năng suất nông nghiệp và đe dọa động vật, từ đó có nguy cơ gây ra vấn đề an ninh lương thực.

Lượng chất độc rơi xuống có thể ăn mòn các tòa nhà, làm ô nhiễm nguồn nước và tàn phá nông nghiệp bằng cách làm axit hóa đất và gây hại cho cây trồng.

Trong một diễn biến khác, quân đội Iran tuyên bố đã khai hỏa để tấn công các nhà máy lọc dầu khí và kho dự trữ nhiên liệu của Israel ở Haifa bằng máy bay không người lái. Iran khẳng định đây là động thái nhằm đáp trả cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của phía Tehran.

Đoạn video do hãng tin ISNA đăng tải cho thấy các UAV của Iran lần lượt rời bệ phóng về phía Israel.

Iran tập kích trả đũa cơ sở năng lượng Israel (Video: ISNA).

Các nhân chứng ở Tehran cho biết, vụ tập kích của Israel gây ra những hậu quả có thể cảm nhận rõ rệt.

“Tôi đang ngồi ở nhà với cơn đau đầu và miệng có vị đắng", cư dân Armita, 42 tuổi, nói với NBC News từ bên trong thành phố.

“Thật khủng khiếp”, nhân chứng Mina, 70 tuổi, cho biết, đồng thời nói rằng ngay cả sau khi cơn mưa đã cuốn đi phần lớn khói bụi tồi tệ nhất, “bạn vẫn có thể ngửi thấy mùi khói".