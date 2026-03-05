Video
video cùng chuyên mục

Iran tập kích tên lửa vào Tel Aviv, phòng không Israel khai hỏa đánh chặn

Iran tập kích tên lửa vào Tel Aviv, phòng không Israel khai hỏa dồn dập đánh chặn.
Đọc thêm : Toàn cảnh xung đột Trung Đông: Tehran phản đòn, giao tranh mở rộng