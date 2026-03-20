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Iran phóng vũ khí siêu nặng vào mục tiêu Mỹ - Israel

Iran triển khai chiến dịch mới tập kích các mục tiêu của Mỹ và Israel, đồng thời tuyên bố tiếp tục chế tạo tên lửa.
Đọc thêm : Iran phóng vũ khí siêu nặng vào mục tiêu Mỹ - Israel, bác tin cạn tên lửa