Iran phóng vũ khí siêu nặng vào mục tiêu Mỹ - Israel, bác tin cạn tên lửa

Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran, tướng Ali Mohammad Naeini, khẳng định Tehran vẫn tiếp tục chế tạo tên lửa. Tuyên bố được đưa ra nhằm bác bỏ nhận định của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Iran không còn khả năng chế tạo tên lửa đạn đạo.

Đề cập đến việc các trường học ở Iran coi điểm 20 là điểm tuyệt đối, tướng Naeini cho biết: “Ngành công nghiệp tên lửa của chúng ta đạt điểm 20 và không có gì đáng lo ngại về vấn đề này bởi vì chúng ta vẫn sản xuất tên lửa ngay cả trong điều kiện chiến tranh, điều này thật đáng kinh ngạc, và việc dự trữ cũng không gặp vấn đề gì đặc biệt”.

Ông cũng nói rằng chiến tranh sẽ tiếp diễn.

“Chiến tranh sẽ tiếp tục cho đến khi đối thủ hoàn toàn kiệt sức. Cuộc chiến này phải kết thúc khi bóng ma chiến tranh được xóa bỏ khỏi đất nước (Iran)”, tướng Iran nhấn mạnh.

Trước đó, tại cuộc họp báo trực tiếp đầu tiên kể từ khi chiến dịch của Mỹ và Israel nhằm vào Iran được phát động, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố "Iran hiện không có khả năng làm giàu uranium, và không có khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo".

Đạn chùm Iran phóng hỏa lực vào Israel (Nguồn: RT)

IRGC ngày 20/3 tuyên bố tiếp tục thực hiện đợt tấn công thứ 66 trong chiến dịch trả đũa “Lời hứa Đích thực 4”, triển khai đợt phản công quy mô lớn sử dụng nhiều hệ thống tên lửa nhắm vào các địa điểm trên khắp lãnh thổ Israel và các vị trí quân sự của Mỹ trong khu vực.

Theo IRGC, đợt tấn công mới nhất đã được thực hiện “thành công”, tấn công các mục tiêu ở trung tâm và phía nam Israel, bao gồm thành phố Tel Aviv.

Các căn cứ của Mỹ trên khắp khu vực, bao gồm căn cứ ở Qatar, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait và Ả rập Xê út, cũng đối mặt với đợt tấn công trả đũa dữ dội của Iran.

IRGC nêu chi tiết việc sử dụng kết hợp các hệ thống tên lửa nhiên liệu rắn và lỏng, bao gồm tên lửa Qadr siêu nặng, dẫn đường chính xác, đa đầu đạn, cũng như tên lửa Khorramshahr và Kheibar Shekan và đạn pháo tầm trung Qiam.

Iran phóng vũ khí siêu nặng vào mục tiêu Mỹ - Israel trong đợt tấn công thứ 66 (Nguồn: RT)

Đợt tấn công thứ 66 của chiến dịch tập kích cũng bao gồm việc triển khai tên lửa Zolfaqar và máy bay không người lái tấn công, theo IRGC.

“Đòn trả đũa này sẽ tiếp tục”, IRGC nhấn mạnh.

Trong một tuyên bố khác được đưa ra vào sáng snay, IRGC nhấn mạnh việc tàu sân bay USS Gerald R. Ford đột ngột rút khỏi khu vực và không tham gia hỗ trợ quân sự cho lực lượng Mỹ đã chứng minh “sự yếu kém” của một cường quốc.

Trước đó, các nguồn tin tiết lộ tàu sân bay USS Gerald R. Ford được cho là sẽ rời Biển Đỏ và rút về cảng Crete ở Hy Lạp để sửa chữa, sau khi xảy ra đám cháy trên tàu. Theo một quan chức, gần 200 thủy thủ trên tàu đã được điều trị vì tổn thương liên quan đến khói.

Đám cháy xuất phát từ khu giặt là trên tàu sân bay khi chiến hạm Mỹ đang tham gia hỗ trợ chiến dịch tập kích Iran. Quân đội Mỹ khẳng định tàu sân bay vẫn hoạt động bình thường, bất chấp sự cố.

Tuy nhiên, IRGC nghi ngờ lý do khiến tàu sân bay Mỹ phải rút đi giữa lúc chiến sự. "Đây là loại tàu chiến khổng lồ nào mà khi đối mặt với khủng hoảng lại buộc phải rời bỏ chiến trường chỉ vì một vụ cháy xảy ra trong khu giặt là?", IRGC đặt câu hỏi.

Theo IRGC, việc tàu sân bay chuyển hướng về phía căn cứ của Mỹ và những nỗ lực tuyệt vọng nhằm tránh đi qua eo biển Bab al-Mandab - một tuyến đường trên thực tế do lực lượng vũ trang ở Yemen kiểm soát - đã đặt ra nghi vấn lớn.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết cuộc rút lui này không phải là một sự việc cá biệt, đồng thời chỉ ra rằng "tình huống bấp bênh và bất ổn tương tự đã xảy ra trong những ngày gần đây đối với một tàu khác của Mỹ, tàu USS Abraham Lincoln, ở Ấn Độ Dương”.

Theo NBC News, Mỹ đang đẩy nhanh việc triển khai hàng nghìn binh sĩ đến Trung Đông.

Các nguồn tin tiết lộ ít nhất 2.200 lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ rời San Diego, California, đến Trung Đông trong những ngày tới. Việc này diễn ra sớm hơn so với kế hoạch ban đầu.

Trước đó, Reuters cũng đưa tin chính quyền Washington đang xem xét khả năng triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ Mỹ đến Trung Đông, có thể để tham gia vào một chiến dịch chống lại Iran.