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Iran phóng tên lửa tấn công tàu sân bay Mỹ

Iran phóng tên lửa tấn công tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ.
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