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Iran phóng tên lửa mang đầu đạn chùm vào Israel

Iran phóng tên lửa mang đầu đạn bom chùm vào miền nam Israel trong đợt tấn công mới hôm 18/3.
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