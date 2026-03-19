Iran tung sức mạnh tổng lực, trút “mưa đạn” tấn công mục tiêu Mỹ - Israel

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 18/3 tuyên bố tiến hành đợt tấn công thứ 63 trong chiến dịch trả đũa mang tên "Lời Hứa Đích Thực 4" nhằm đối phó với các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ liên quan đến Mỹ trong khu vực.

Theo IRGC, đợt tấn công mới nhất diễn ra sau các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

“Được tiến hành "với sức mạnh tổng lực", đợt tấn công thứ 63 cũng nhằm trả đũa cho sự hy sinh của Bộ trưởng Tình báo Iran Esmaeil Khatib và những người khác trong cuộc tấn công”, IRGC tuyên bố.

IRGC chỉ trích Mỹ và Israel vì đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Iran.

“Tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran đã đẩy xung đột lên một giai đoạn mới”, IRGC cảnh báo.

“Iran không có ý định mở rộng chiến tranh đến các cơ sở dầu mỏ và không muốn gây tổn hại đến nền kinh tế của các nước láng giềng thân thiện. Tuy nhiên, sau hành động xâm phạm của đối phương nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, Iran đã thực sự bước vào một giai đoạn mới của xung đột. Sự cần thiết của việc bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước đã buộc Iran phải tiến hành một cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở năng lượng có liên quan tới Mỹ”, IRGC cho biết thêm.

IRGC cũng cảnh báo Mỹ và Israel không tái diễn các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của nước này.

"Nếu hành động này được lặp lại, các cuộc tấn công tiếp theo vào cơ sở hạ tầng năng lượng của họ và các đồng minh sẽ không dừng lại cho đến khi bị phá hủy hoàn toàn, và phản ứng của chúng tôi sẽ dữ dội hơn nhiều so với các cuộc tấn công tối nay”, IRGC nêu rõ.

Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya thuộc IRGC, Trung tá Ebrahim Zolfaqari, cho biết các cuộc tấn công của Iran sẽ nhắm vào các quốc gia có lãnh thổ được sử dụng để tiến hành các cuộc không kích vào các cơ sở năng lượng của Iran.

“Cơ sở hạ tầng nhiên liệu, năng lượng và khí đốt tự nhiên của đối phương sẽ bị đốt cháy và thiêu rụi hoàn toàn trong thời gian sớm nhất”, ông Zolfaqari cảnh báo.

IRGC cảnh báo các đối thủ của Iran nên “chờ đợi hành động mạnh mẽ” của lực lượng vũ trang nước này, sau các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran.

Trước đó cùng ngày, IRGC đã đưa ra cảnh báo cho người dân sống gần 5 cơ sở năng lượng lớn ở Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Qatar, yêu cầu họ sơ tán ngay lập tức để bảo vệ tính mạng khỏi các cuộc tấn công trả đũa của Iran.

Tuyên bố của giới chức Iran được đưa ra sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhắm vào các cơ sở trong Khu kinh tế năng lượng đặc biệt South Pars ở thành phố ven biển Asaluyeh, nơi có mỏ khí South Pars khổng lồ, trữ lượng khí đốt lớn nhất thế giới, cung cấp khoảng 70% lượng khí đốt tự nhiên trong nước của Iran.

Các cuộc không kích đã gây ra hỏa hoạn và khiến các hoạt động tại khu lọc dầu phải tạm dừng.

Các chuyên gia cho rằng các cuộc tấn công do Mỹ và Israel thực hiện nhằm vào hạ tầng năng lượng của Iran có thể dẫn đến “đòn trả đũa dữ dội từ phía Iran” và “gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu”.