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Iran phóng tên lửa mang đầu đạn chùm nhằm vào Israel

Iran đã liên tục phóng tên lửa mang đầu đạn chùm về phía Israel, làm quá tải hệ thống phòng không của quốc gia đối địch.
Đọc thêm : Loại vũ khí chiến lược của Iran thách thức hệ thống phòng không của Israel