Iran phóng tên lửa mang đầu đạn chùm nhằm vào Israel (Video: TOI).

Cảnh tượng những đốm sáng màu cam bay xuyên qua bầu trời đêm, kèm theo còi báo động không kích vang lên đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân tại Israel, khi cuộc xung đột toàn diện giữa Iran với Mỹ và Israel diễn ra.

Để đối phó với hệ thống phòng không tinh vi và hiện đại của Israel, Iran đã bắt đầu sử dụng đầu đạn chùm cho một số tên lửa đạn đạo của mình.

Loại vũ khí chiến lược của Iran thách thức hệ thống phòng không của Israel (Ảnh chụp màn hình).

Những đốm sáng xuất hiện trên bầu trời đêm là các quả bom nhỏ, mỗi quả bom mang theo khoảng 5kg thuốc nổ, được phóng ra ở độ cao lớn từ một đầu đạn tên lửa. Những quả bom nhỏ này sẽ được rải xuống một diện tích rộng gây ra thiệt hại trên quy mô lớn.

Về cơ bản, đầu đạn chùm là loại đầu đạn tách ra hàng chục quả bom con ở độ cao nhất định. Những trái bom này sẽ rơi xuống một phạm vi rộng lớn, gây thiệt hại nặng cho các công trình, bộ binh, các phương tiện chiến đấu…

Hầu hết tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm của Iran mang theo 24 quả bom con. Tuy nhiên, loại tên lửa đạn đạo Khorramshahr hiện đại của Iran có thể mang theo đầu đạn chứa 80 quả bom con.

Đầu đạn chùm về cơ bản là loại vũ khí bừa bãi, nghĩa là sẽ không tấn công một mục tiêu cố định như các loại đầu đạn thông thường, mà sẽ bao phủ một phạm vi rộng lớn. Hai vụ tấn công bằng bom chùm riêng biệt của Iran đã gây ra thiệt hại trên diện tích từ 11 đến 13 km2, rơi ngẫu nhiên xuống nhà ở, cơ sở kinh doanh, đường phố và công viên tại Israel.

Israel trang bị hệ thống cảnh báo sớm các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và hệ thống phòng không tên lửa đánh chặn. Tuy nhiên, đầu đạn mang bom chùm là một thách thức đối với hệ thống phòng không được đánh giá là hiện đại của Israel, do những quả bom con có kích thước nhỏ và tỏa ra trên một quy mô rộng lớn.

“Đây là cơ chế để vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa chủ động”, ông Tal Inbar, chuyên gia tên lửa, chuyên tư vấn cho các công ty quốc phòng của Israel, cho biết.

Theo ông Inbar, hệ thống đánh chặn tầm xa của Israel đã chặn thành công nhiều trường hợp tên lửa đạn đạo của Iran, nhưng những quả bom con vẫn được triển khai, gây ra thiệt hại.

Trong các cuộc xung đột trước đây với Israel, Iran đã sử dụng chiến lược bắn hàng loạt tên lửa lớn, thường hàng chục quả một lần, nhằm áp đảo hệ thống phòng thủ đánh chặn tên lửa của Israel. Tuy nhiên, giờ đây Iran nhận thấy rằng bom chùm có thể mang lại một cách hiệu quả và tiết kiệm hơn để xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Israel.

Ngoài mục tiêu qua mặt hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, việc Iran sử dụng đầu đạn chùm cũng nhằm mục đích làm cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn của Israel, buộc nước này phải bắn hàng chục quả tên lửa đắt tiền chỉ để đánh chặn một tên lửa duy nhất từ Iran.

“Tôi nghĩ Iran không có khả năng phóng một loạt tên lửa đạn đạo lớn. Vì vậy, Iran muốn gây ra nhiều thiệt hại, dù chỉ với một số lượng nhỏ tên lửa đạn đạo, đầu đạn chùm mang bom con sẽ là vũ khí được lựa chọn”, Tal Inbar chia sẻ thêm.