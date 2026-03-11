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Iran phóng tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu trong khu vực

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố phóng các tên lửa đạn đạo mới nhằm vào các mục tiêu trong khu vực hôm 10/3.
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