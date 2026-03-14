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Iran phóng tên lửa đạn đạo, phòng không Israel không kịp đánh chặn

Iran phóng tên lửa đạn đạo, dường như là loại siêu vượt âm khiến phòng không Israel không kịp đánh chặn.
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