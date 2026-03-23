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Iran phóng "mưa" hỏa lực vào các mục tiêu của Israel

Iran đã phóng hàng loạt tên lửa mang đầu đạn chùm nhằm vào Israel kể từ khi chiến sự nổ ra những tuần qua.
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