Iran phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ, trút hỏa lực xuống Israel

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 22/3 tiếp tục tiến hành đợt tấn công thứ 75 trong chiến dịch "Lời Hứa Đích thực 4" để tưởng nhớ các tướng lĩnh Iran đã thiệt mạng và đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

IRGC tuyên bố tấn công Căn cứ Không quân Sultan ở Al-Kharj, Ả rập Xê út, một trung tâm quan trọng trong nỗ lực triển khai và tiến hành các hoạt động không quân của quân đội Mỹ nhằm vào Iran. Tên lửa đạn đạo tiên tiến đã được sử dụng trong chiến dịch này.

Theo IRGC, chiến dịch nhắm mục tiêu chính xác vào các vị trí triển khai quân sự mới và nơi đồn trú của quân đội Israel trên khắp lãnh thổ, dựa trên thông tin trinh sát chính xác của các đơn vị tình báo tác chiến thuộc IRGC.

IRGC cảnh báo các mục tiêu của Mỹ và Israel vẫn nằm dưới sự giám sát liên tục của hệ thống tình báo Iran.

IRGC nhấn mạnh những nỗ lực nhằm ngụy trang binh lính trong các khu vực dân sự cũng không giúp bảo vệ lực lượng này “do ưu thế tình báo của IRGC”.

Những video do truyền thông Iran đăng tải ngày 22/3 cũng cho thấy đạn chùm Iran trút xuống các khu vực ở Israel.

Iran đã phóng hàng loạt tên lửa mang đầu đạn chùm nhằm vào Israel kể từ khi chiến sự nổ ra những tuần qua. Đòn tấn công này đặt ra thách thức lớn cho hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel vì các tên lửa này cần bị đánh chặn trước khi tách ra và phân tán thành nhiều quả đạn nhỏ.

Đạn chùm phát nổ trên không và rải ra hàng chục tới hàng trăm "đạn con” trên một khu vực rộng lớn. Nhiều quả không phát nổ ngay, tạo thành những bãi mìn tiềm ẩn có thể gây thương vong cho bất kỳ ai tiếp xúc với chúng sau đó.

Quân đội Israel ngày 22/3 cho biết Iran đã phóng hơn 400 tên lửa đạn đạo vào Israel kể từ khi cuộc chiến Trung Đông bắt đầu, trong đó khoảng 92% đã bị đánh chặn.

IRGC và quân đội Iran đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái để đáp trả Mỹ và Israel.

Iran tuyên bố các đòn tấn công của nước này đã gây thiệt hại nặng nề cho các căn cứ của Mỹ ở vịnh Ba Tư và Tây Á, cũng như các cơ sở quân sự và tình báo của Israel.

Theo Bộ Quốc phòng Iran, lực lượng Iran đã khiến ít nhất 600 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và bị thương tại nhiều căn cứ của Mỹ kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công. Washington chưa xác nhận thông tin này.

Các quan chức Iran cho rằng việc nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực là “hành động tự vệ chính đáng”.

Chính quyền Iran khẳng định các cuộc tấn công trả đũa sẽ tiếp tục cho đến khi đối thủ bị "trừng phạt" hoàn toàn và thiệt hại đối với Iran được bồi thường.