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Iran phóng loạt UAV vào các mục tiêu

Iran phóng hàng loạt máy bay không người lái nhắm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.
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