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Iran phóng loạt tên lửa vào Israel

Các đoạn video được truyền thông Iran chia sẻ cho thấy các vụ phóng tên lửa Khorramshahr-4, Kheibar và Fattah trong đợt tấn công vào Israel.
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