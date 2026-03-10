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Iran phóng loạt tên lửa mới vào các mục tiêu của Israel và Mỹ

Iran tiếp tục phóng loạt tên lửa vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực giữa lúc căng thẳng leo thang.
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