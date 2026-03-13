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Iran phóng loạt tên lửa hạng nặng vào mục tiêu Mỹ - Israel

Iran liên tiếp thực hiện các đợt phóng tên lửa trả đũa Mỹ và Israel trong ngày 12/3, tuyên bố sử dụng loạt vũ khí hạng nặng.
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