Video
video cùng chuyên mục

Iran phóng loạt hỏa lực vào Israel và căn cứ Mỹ

Iran đăng video ghi lại cảnh phóng máy bay không người lái vào Israel và các căn cứ của Mỹ trong khu vực.
Đọc thêm : Iran xoay chiều chiến thuật, đánh vào điểm yếu của Mỹ ở Trung Đông