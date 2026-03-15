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Iran phóng hỏa lực trong đợt tấn công mới vào mục tiêu của Mỹ và Israel

Iran phóng máy bay không người lái quy mô lớn trong đợt tấn công thứ 50 vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.
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