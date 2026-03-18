Iran bắn loạt vũ khí siêu nặng, nhắm vào căn cứ trọng yếu của Mỹ - Israel

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 17/3 tuyên bố một giai đoạn mới của chiến dịch trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel, khi quân đội Iran tấn công các căn cứ trọng yếu của các đối thủ.

"Một đợt tấn công mới của chiến dịch “Lời Hứa Đích Thực 4”, dựa trên hiệu quả và có mục tiêu, đã bắt đầu vào sáng nay, sử dụng các hệ thống vũ khí tấn công siêu nặng và chính xác, tên lửa nhiều đầu đạn với nhiên liệu rắn và lỏng, và máy bay không người lái hủy diệt", tuyên bố của IRGC cho biết.

Trong một tuyên bố khác được đưa ra cùng ngày, quân đội Iran tuyên bố để đáp trả những hành động quân sự của Mỹ và Israel, Tehran tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Israel và Mỹ trên khắp khu vực, bao gồm các trung tâm công nghệ, các cơ sở chiến tranh mạng và nhà máy sản xuất vũ khí Rafael.

Theo tuyên bố, các trung tâm công nghệ và chiến tranh mạng này đã cho phép Israel tiếp tục hành động chống lại Iran bằng cách sử dụng phần mềm quân sự tầm xa tiên tiến và các công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Ngày 17/3, Chuẩn tướng Seyed Majid Moosavi, Tư lệnh Lực lượng Không quân thuộc IRGC, cũng tuyên bố phát động một đợt tấn công chớp nhoáng mới nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.

“Một đợt tấn công chiến thuật dựa trên hiệu quả và mang tính quyết định của binh lính Iran nhằm vào Mỹ và Israel đã bắt đầu trên khắp khu vực”, Tướng Moosavi tuyên bố.

Ông Moosavi nói rằng “xương sống của đối thủ sẽ bị bẻ gãy trên đường phố và trên chiến trường”, đồng thời ám chỉ các cuộc biểu tình trên toàn quốc ở Iran phản đối hành động quân sự của Mỹ - Israel.

IRGC ngày 17/3 đã đăng video ghi lại các cuộc tấn công mới trong chiến dịch “Lời hứa Đích thực 4”, nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực và các địa điểm ở Israel.

IRGC cho biết các cuộc tấn công bao gồm tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở như Al-Udeid, Al-Dhafra và Ali Al-Salem, cũng như các mục tiêu liên quan đến Israel, bao gồm cả công ty quốc phòng Rafael.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh lực lượng vũ trang Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực và các địa điểm ở Israel.

IRGC và quân đội Iran đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái để đáp trả Mỹ và Israel.

Iran tuyên bố các đòn tấn công của nước này đã gây thiệt hại nặng nề cho các căn cứ của Mỹ ở vịnh Ba Tư và Tây Á, cũng như các cơ sở quân sự và tình báo của Israel.

Theo Bộ Quốc phòng Iran, lực lượng Iran đã khiến ít nhất 600 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và bị thương tại nhiều căn cứ của Mỹ kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công.

Các quan chức Iran cho rằng việc nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực là “hành động tự vệ chính đáng”.

Chính quyền Iran khẳng định các cuộc tấn công trả đũa sẽ tiếp tục cho đến khi đối thủ bị "trừng phạt" hoàn toàn và thiệt hại đối với Iran được bồi thường.