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Iran phóng hỏa lực tập kích trả đũa Mỹ - Israel

Iran tới nay đã thực hiện làn sóng tập kích thứ 57 nhằm trả đũa Mỹ và Israel.
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