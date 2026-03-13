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Iran phóng đợt tên lửa thứ 44 vào Israel và các mục tiêu của Mỹ

Iran phóng đợt tên lửa thứ 44 vào Israel và các mục tiêu của Mỹ tại Vùng Vịnh trong Chiến dịch Lời hứa đích thực 4.
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