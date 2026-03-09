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Iran phóng đợt tên lửa mới vào Israel và căn cứ Mỹ

Iran ngày 8/3 đăng video phóng đợt tên lửa thứ 30 về phía Israel và các căn cứ của Mỹ trong khu vực.
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