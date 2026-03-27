Video
video cùng chuyên mục

Iran phát động "làn sóng thứ 83" trả đũa Mỹ và Israel

Iran phát động "làn sóng thứ 83" trả đũa Mỹ và Israel, ồ ạt phóng tên lửa và UAV.
Đọc thêm : Iran đã phóng bao nhiêu tên lửa vào căn cứ của Mỹ và các nước Vùng Vịnh?