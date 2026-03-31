Theo dữ liệu chính thức được tổng hợp vào sáng sớm 30/3, Iran đã thực hiện ít nhất 5.471 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ của Mỹ và nhiều địa điểm quan trọng ở 7 quốc gia Ả rập kể từ ngày 28/2.

Khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran và sự trả đũa của Tehran tiếp diễn, nhiều địa điểm quan trọng trên khắp các quốc gia Vùng Vịnh đã trở thành mục tiêu.

Theo thống kê công khai từ Bộ Quốc phòng và trung tâm thông tin chính thức của các nước bị ảnh hưởng, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết hệ thống của họ đã đánh chặn 414 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình và 1.914 máy bay không người lái kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra.

Kuwait khẳng định họ đã đánh chặn 309 tên lửa đạn đạo và 616 máy bay không người lái, theo tuyên bố từ trung tâm thông tin của chính phủ và quân đội nước này.

Bahrain cho biết đã vô hiệu hóa 174 tên lửa và 391 máy bay không người lái trong cùng thời gian đó.

Bộ Quốc phòng Qatar báo cáo 206 tên lửa đạn đạo và 93 vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào nước này.

Quân đội Jordan cho biết đã ghi nhận 262 vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong suốt cuộc xung đột.

Ả rập Xê út xác nhận ít nhất 52 tên lửa và 1.006 máy bay không người lái đã nhắm vào lãnh thổ của họ.

Oman thống kê họ bị nhắm mục tiêu bởi 19 máy bay không người lái.

Căng thẳng khu vực tiếp tục diễn ra dữ dội kể từ khi Israel và Mỹ phát động cuộc tấn công chống lại Iran vào ngày 28/2, khiến hơn 1.340 người thiệt mạng cho đến nay, bao gồm cả Lãnh tụ tối cao lúc bấy giờ là ông Ayatollah Ali Khamenei.

Iran đã trả đũa bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào Israel, Jordan, Iraq và các quốc gia Vùng Vịnh có các tài sản quân sự của Mỹ, gây thương vong và thiệt hại về cơ sở hạ tầng đồng thời làm gián đoạn thị trường và hàng không toàn cầu.

Theo Bloomberg, các quốc gia vùng vịnh Ba Tư đã sử dụng khoảng 2.400 tên lửa đánh chặn kể từ ngày 28/2, trong khi kho dự trữ trước chiến tranh của họ ước tính dưới 2.800 quả. Như vậy, tính tới cuối tuần qua, toàn khu vực chỉ còn chừng 400 quả, một con số đáng báo động.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công dữ dội gần đây của Iran vào cuối tuần đã đẩy nhanh sự cạn kiệt này. Không những thế, Tehran áp dụng chiến thuật tinh vi, sử dụng một lượng lớn UAV giá rẻ để làm suy yếu hệ thống tên lửa đánh chặn, sau đó phóng các tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao để giáng đòn xóa sổ.

Sự kết hợp "cao - thấp" này đã phần nào thành công trong việc làm suy yếu hệ thống phòng thủ tên lửa “tỷ đô” của Mỹ, Israel và các quốc gia Vùng Vịnh.