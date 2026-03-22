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Iran nói có chiến thuật mới, tung "đòn đánh rực lửa" với Mỹ - Israel

Iran tuyên bố đã sử dụng tên lửa hạng siêu nặng với chiến thuật mới trong các cuộc tập kích trả đũa Mỹ và Israel.
Đọc thêm : Iran nói có chiến thuật mới, đáp trả dữ dội Mỹ - Israel