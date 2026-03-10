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Iran nghi binh, đánh lừa khiến Mỹ - Israel lãng phí nhiều tên lửa

Iran nghi binh, đánh lừa khiến Mỹ - Israel lãng phí nhiều tên lửa trị giá hàng triệu USD do tấn công vào những mục tiêu giả.
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