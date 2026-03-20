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Iran mở đợt tấn công thứ 65 vào mục tiêu của Mỹ và Israel

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ngày 19/3 đã phát động đợt tấn công trả đũa thứ 65 nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.
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