Iran dồn dập khai hỏa, cảnh báo đòn bất ngờ cho Mỹ sau vụ "F-35 trúng đạn"

Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, đơn vị chỉ huy tác chiến cao nhất của Iran, điều phối các hoạt động giữa Lục quân và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), ngày 19/3 tuyên bố Iran luôn có những bất ngờ dành cho Mỹ trong bối cảnh xung đột leo thang.

"Chúng tôi từng tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những lời cảnh báo, nhưng ông ấy phải biết rằng Lực lượng Vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ luôn có những bất ngờ dành cho ông ấy và Israel”, Tướng Abdollahi tuyên bố.

Tướng Iran cũng đề cập đến vụ nhắm mục tiêu vào tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ, coi đây là một ví dụ cho thấy đòn tấn công bất ngờ của Iran.

"Hôm nay, một ví dụ về điều này là việc nhắm mục tiêu vào một máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ 5 tiên tiến. Họ nên chuẩn bị tinh thần cho nhiều bất ngờ hơn nữa”, ông Abdollahi cảnh báo.

Khoảnh khắc Iran khóa mục tiêu và khai hỏa vào "tia chớp" F-35 của Mỹ (Nguồn: Press TV).

Trước đó, quân đội Mỹ cho biết, một tiêm kích F-35 của nước này đã hạ cánh khẩn cấp tại một căn cứ không quân ở Trung Đông sau khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên không phận Iran.

Theo truyền thông Mỹ, chiếc máy bay, có giá lên tới 100 triệu USD, được cho là đã bị Iran bắn trúng.

Đại úy Hải quân Mỹ Tim Hawkins, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết máy bay đã hạ cánh “an toàn”, phi công ở trong tình trạng “ổn định” và vụ việc đang được điều tra.

Nếu thông tin là chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Iran bắn trúng một tiêm kích của Mỹ kể từ khi chiến sự nổ ra ngày 28/2.

Truyền thông nhà nước Iran cũng đăng tải đoạn video được mô tả là ghi lại cảnh phòng không nước này khóa mục tiêu và khai hỏa nhằm vào tiêm kích F-35 của Mỹ.

Iran mở đợt tấn công thứ 65 vào mục tiêu của Mỹ và Israel (Nguồn: RT).

IRGC ngày 19/3 đã phát động đợt tấn công trả đũa thứ 65 trong chiến dịch “Lời Hứa Đích Thực 4”, nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Israel.

IRGC cho biết đợt tấn công trả đũa mới nhất nhắm vào các nhà máy lọc dầu Ashdod và Haifa, 2 trong số những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Israel.

Trong đợt tấn công này, Iran lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo đa đầu đạn “Nasrallah”.

Nasrallah là phiên bản nâng cấp và có khả năng điều khiển của tên lửa Qadr, loại tên lửa đã được sử dụng trong các cuộc tấn công trước đây nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực và các mục tiêu ở Israel.

Đạn chùm của Iran phóng về phía Israel (Nguồn: RT).

Tuyên bố của IRGC nêu rõ đợt tấn công mới đã sử dụng nhiều loại tên lửa tầm xa chính xác khác do Iran tự sản xuất.

IRGC đã sử dụng nhiều loại vũ khí uy lực trong các cuộc tấn công gần đây, bao gồm tên lửa đa đầu đạn Qadr, tên lửa Kheibar Shekan, tên lửa Emad và tên lửa Haj Qassem.

Theo tuyên bố của IRGC, đợt tấn công trả đũa mới của Iran cũng sử dụng tên lửa tầm trung Qiyam và Zolfaghar để nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại căn cứ không quân Al Kharj ở Ả rập Xê út, vốn là trung tâm hậu cần và tiếp nhiên liệu chính cho các máy bay chiến đấu F-16 và F-35 cũng như máy bay giám sát AWACS.

Ngoài ra, tên lửa Iran cũng nhắm mục tiêu vào Fujairah Sheikh Isa ở Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), nơi đặt trụ sở chính, trung tâm điều khiển dữ liệu và trung tâm liên lạc của quân đội Mỹ trong khu vực.

Lực lượng Mỹ tại căn cứ al-Zafra ở UAE, đóng vai trò hỗ trợ và tình báo trong cuộc tấn công vào Iran, cũng là mục tiêu của tên lửa tầm trung Qiyam và Zolfaghar và tên lửa đạn đạo tầm xa Kheibar Shekan, mang nhiều đầu đạn.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 19/3 cảnh báo Tehran sẽ không còn kiềm chế nếu cơ sở hạ tầng của nước này tiếp tục bị tấn công. Tuyên bố được đưa ra sau khi Iran cáo buộc Israel tấn công cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran.

“Nếu các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của chúng tôi lặp đi lặp lại, sẽ không còn khả năng tự kiềm chế nào nữa”, ông Araghchi tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng bất kỳ giải pháp nào cho cuộc xung đột cũng phải giải quyết những thiệt hại gây ra cho các địa điểm dân sự.