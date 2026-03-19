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Iran mở đợt tấn công thứ 63 vào mục tiêu của Mỹ và Israel

Iran mở đợt tấn công mới vào các mục tiêu của Mỹ và Israel nhằm đáp trả các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng.
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