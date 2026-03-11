Video
video cùng chuyên mục

Iran mở đợt tấn công thứ 34 vào các mục tiêu của Israel và Mỹ

Iran tiếp tục tiến hành đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel và các căn cứ của Mỹ trong khu vực.
Đọc thêm : Iran dồn dập phóng "mưa" hỏa lực, đáp trả đanh thép đòn tấn công của Mỹ